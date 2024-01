Arbeitslosenquote: Warum Junge besonders betroffen sind

Mit Ende Dezember 2023 waren in Österreich 399.005 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug zum Jahresende 7,8 Prozent und ist damit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) bezeichnet den Arbeitsmarkt angesichts der Entwicklungen als "widerstandsfähig", von der Opposition wird hingegen von "Alarmsignal" und "Schönreden" gesprochen.



Martin Meyrath, KURIER Wirtschafts-Redakteur, gibt heute einen Überblick über die Situation am Arbeitsmarkt, ordnet die Zahlen ein und erklärt, warum manche Gruppen besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind.