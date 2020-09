Aprés-Ski, wie wir es kennen, war gestern

Die Wintersaison soll anders als die Ballsaison nicht abgesagt werden. Damit das möglich ist, braucht es aber auch klare Regeln bezüglich Aprés-Ski. So wie wir es kennen und teilweise lieben, kann es dieses Jahr laut Regierung definitiv nicht stattfinden.

Außerdem: Trump hat wieder mal eine besondere Aussage an den Tag gelegt als er von einem Journalisten gefragt wurde, ob er eine friedvolle Machtübergabe garantieren könne, sollte er bei der Wahl im November verlieren. Sein Gegner Joe Biden wusste gar nicht so recht, was er auf eine derartige Aussage antworten soll.

Im Zuge unserer Wahl 2020 nachgefragt Serie wollten heute KURIER Online-Chef Richard Grasl und Chronik-Wien-Chef Christoph Schwarz von Gernot Blümel, Spitzenkandidat der ÖVP, wissen, wo er sich denn nach Wahl eigentlich genau sieht.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/daily