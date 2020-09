Anschober: "Wir haben eine fatale Situation"

Ab Montag ist einiges anders in Wien, denn ab da gilt die Registrierungspflicht für alle Wiener-Wirte. Was das genau bedeutet, was mit euren Daten passiert und ob ihr euch dagegen weigern könnt hört ihr heute.

Außerdem: Ein exklusives Interview mit Gesundheitsminister Anschober in dem er die Corona-Ampel verteidigt und die Maßnahmen der EU kritisiert.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/daily