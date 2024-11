Das wars mit der umstrittenen Ampel-Koalition in Deutschland. Kanzler Olaf Scholz (SDP) hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen, die FDP hat ihre Minister abgezogen. Scholz wirft Lindner Vertrauensbruch vor, Linder wirft Scholz wiederum einen "kalkulierten Bruch" vor. Was stimmt denn nun? Wie konnte die Situation so schnell eskalieren und wie geht es nun in Deutschland weiter? Darüber spricht Studio KURIER Host Caroline Bartos mit Außenpolitik-Redakteurin Caroline Ferstl.



