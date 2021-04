100 Tage Biden und was noch kommt

Genau 100 Tage ist Joe Biden nun der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Anlässlich dessen hielt er am Mittwochabend seine erste Rede zur Lage der Nation vor einigen wenigen Kongressmitgliedern und vor Millionen Zuseherinnen und Zusehern auf der ganzen Welt. Was hat Biden in den vergangenen drei Monaten bereits erreicht? Was hat er für die Zukunft vor und hat sich das Bild des "Sleepy Joes", das ihm im Wahlkampf angeheftet wurde, bewahrheitet? Einblicke dazu gibt heute KURIER-Korrespondent Dirk Hautkapp. Außerdem hört ihr natürlich einige der Highlights aus Bidens starker Rede.