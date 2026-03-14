Heute ist Weltverbrauchertag. Das ist schön, denn damit sind wir alle gemeint. Strom und Gas, Konsumgüter und Rohstoffe, Wasser und andere Lebensmittel: Irgendwas verbraucht jede und jeder von uns. Im Grunde ist „Verbraucher“ also nur ein anderes Wort für „Mensch“.

Aber: Obwohl es am Weltverbrauchertag eigentlich um Verbraucherschutz geht, müsste längst eher die Welt vor den Verbrauchern geschützt werden. Bitter: Der Mensch verbraucht nicht nur Energie und seltene Erden im Übermaß, sondern auch seine eigenen körperlichen Ressourcen – deswegen sehen manche von uns so verbraucht aus. (Vielleicht ist es ja auch kein Zufall, dass im Wort Verbraucher der Raucher steckt.)

Es gibt aber auch harmlose, ja erfreuliche Formen von Verbrauch. Sauerstoff zum Beispiel kann man gar nicht zu viel verbrauchen (außer am Mount Everest oder unter Wasser). Und Kalorienverbrauch ist für alle, die abnehmen wollen, ein absolut positiv besetzter Vorgang. In diesem Sinne: Alles Gute zum Weltverbrauchertag!