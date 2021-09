Taliban erlauben Frauen das Studium ohne Männer

In Afghanistan sollen Frauen auch unter der Herrschaft der Taliban an Universitäten studieren dürfen. Studentinnen und Studenten sollen aber voneinander streng getrennt unterrichtet werden, wie der neue Hochschulminister Abdul Baki Hakkani am Sonntag ankündigte. Seinen Worten zufolge gilt ferner die islamische Kleiderordnung nach den Gesetzen der Scharia.

Alles ist offen

Ob Frauen Kopftücher oder Gesichtsbedeckungen tragen müssen, ließ der Minister offen. Frauen sollten wo immer möglich auch von Frauen unterrichtet werden.

„Gott sei Dank haben wir eine hohe Zahl an Dozentinnen“, sagte Hakkani. Zur Not könnten auch Männer Frauen unterrichten, aber nur nach den Gesetzen der Scharia. Eine zentrale Frage nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist, wie es die radikalislamische neue Führung mit den Rechten und der Bildung von Mädchen und Frauen hält. Der Minister betonte, die neue Regierung werde das „Land aufbauen auf Grundlage dessen, was heute existiert“.