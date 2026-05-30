Zen im Zug oder Genieren auf Japanisch

Nach zwei Wochen Stadt und Land in Japan kann ich resümierend feststellen, dass die Kampagne der Wiener Linien zum Wohlverhalten im öffentlichen Verkehr ein durchschlagender Erfolg war. In Japan. Die Frage „Host kan Genierer!?“ müssen sich die 123 Millionen Einwohner Nippons allerdings gar nicht stellen. Wohlverhalten dürfte ihnen irgendwie genetisch implantiert worden sein. Essen auf der Straße ist tabu. Vollkommen unvorstellbar, dass jemand Beziehungskrisen oder Speisepläne per Lautsprecher-Funktion in der U-Bahn hinausposaunt. Die Menschen in Japan telefonieren nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln; sie sehen sich Insta-Videos tonlos oder mit Kopfhörern an; Handys sind prinzipiell auf lautlos gestellt, und alle Gespräche auf Flüsterton.

Diese akustische Diskretion konnte ich auch im Straßenverkehr bemerken. Angeber-Auspuff? Gibt es nicht. Entweder werden diese motorischen Brunftröhren in Japan mit hohen Gefängnisstrafen geahndet, oder aber alle wissen, dass man sich damit keine Freunde macht. Hupen? Habe ich in zwei Wochen kein einziges Mal gehört. Ganz im Gegenteil konnte ich beobachten, dass ein Polizeiwagen mit Blaulicht (das in Japan rot ist) sich seinen Weg durch eine Fußgängerzone bahnte, allerdings ohne Sirene. Jedem Menschen, der Platz machte, nickte die Fahrerin höflich zu. Ähnliches geschah im Shinkansen, dem legendären Hochgeschwindigkeitszug. Wenn der Zugbegleiter durch den Waggon schreitet, dreht er sich vor dem Verlassen desselben um, verbeugt sich vor den Fahrgästen und geht dann seines Weges. Man stelle sich dieses Ritual bei einem ÖBB-Schaffner vor!