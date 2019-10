Nostalgie und Aufbruch: Das alte und das neue Odessa

Odessa, 1794 von Zarin Katharina der Großen gegründet, war immer eine kosmopolitische Stadt: ein Zentrum des Handels, der südliche Hafen des russischen Reichs, das Tor vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer und weiter nach Amerika. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Odessa eine reiche Stadt. Und nach Warschau war es die Stadt mit der größten jüdischen Bevölkerung in Europa. Italiener, Griechen, Russen, Türken und Deutsche prägten das Stadtbild der „Perle am Schwarzen Meer“. Sie alle haben Spuren hinterlassen: Schlendert man am Langeron-Strand entlang, erinnern die Schirme und Liegestühle an ein Strandbad in Rimini. Speist man im „Bernardazzi“ im Innenhof der Philharmonie, wähnt man sich in einem Palazzo in Mailand.

Das jüdische Odessa ist heute noch spürbar – in hervorragenden Restaurants wie dem „Gefillte Fish“ oder dem „Dizyngoff Restaurant“ mit seinem Räucherlachs-Gurken-Cheesecake, dem Shiitakepilz-Hummus und dem vorzüglichen Seebarsch-Sashimi. In den letzten Jahren sollen auch viele emigrierte jüdische Bürger aus Amerika zurückgekehrt sein.