IAA Mobility 2025: So fährt die Zukunft in München

Wenn sich die Tore der IAA MOBILITY am 9. September in München öffnen, verteilt sich das Event nicht nur auf die Messehallen, sondern auch über weite Teile der Innenstadt. Das neue „Open Space“-Konzept reicht vom Marienplatz im Herzen der Stadt bis zum Königsplatz im Westen und integriert zahlreiche Plätze, Straßen und historische Gebäude. Besucher können an den einzelnen Standorten der Hersteller wie BMW, Volkswagen, Mercedes, Hyundai oder Audi sowohl neue Fahrzeuge als auch E-Bikes, E-Scooter und Ladeinfrastruktur live und gratis testen. Während am Marien- und Odeonsplatz vor allem größere Präsentationen und Premierenfahrzeuge zu sehen sind, konzentrieren sich Test- und Probefahrten an der Blue Lane entlang der Innenstadtstrecke und am Parcours für Mikromobilität. Das Messegelände Riem im Münchner Messezentrum beherbergt den IAA Summit, der im Gegensatz zum Gratis-Angebot in der Innenstadt höhere Eintrittspreise verlangt. Auf dem Summit erwarten Besucher eine internationale Konferenz mit Politik, Wirtschaft und Technologie, sowie zahlreiche Fachaussteller, die neue Technologien, Softwarelösungen und nachhaltige Mobilitätskonzepte vorstellen.

Premieren der Hersteller Zu den Highlights der Autobauer zählen zahlreiche Weltpremieren: Mercedes stellt den vollelektrischen GLC vor, Volkswagen zeigt gleich vier Modellneuheiten, darunter das lang erwartete T-Roc Update sowie die Weltpremiere eines bisher unbekannten Elektro-SUV. Auch Hyundai hat mit Teaserbildern seines Concept Three im Vorfeld für Aufmerksamkeit gesorgt. Neue Klasse Eine der meisterwarteten Premieren dürfte dieses Jahr allerdings von BMW kommen. Der Hersteller, der in München ein Heimspiel hat, präsentiert den iX3 als ersten Ausblick auf die heiß erwartete „Neue Klasse“. Der iX3 ist das erste Serienmodell, das auf der neuen Elektroplattform von BMW basiert. Diese soll bis 2027 rund 40 neue Modelle hervorbringen und geht aus einer Investition von über 10 Milliarden Euro in Forschung, Entwicklung und Produktion des bayerischen Herstellers hervor. Ausgestattet mit dem sechsten BMW eDrive-System und einer neu entwickelten Batteriearchitektur, die auf zylindrischen Zellen basiert, verspricht der iX3 eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern und eine Ladeleistung von bis zu 400 kW. Ein weiteres Highlight ist das „Superbrain“, ein leistungsstarker zentraler Computer, der über 20-mal mehr Rechenleistung als bisherige Systeme bietet. Dieser soll nicht nur eine verbesserte Fahrzeugsteuerung, sondern auch kontinuierliche Software-Updates und neue digitale Dienste ermöglichen. Zusätzlich sorgt ein Fahrerassistenzsystem mit Augen-Tracking-Technologie für eine Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug, wie sie es noch nie zuvor gegeben haben soll.

