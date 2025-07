Cayenne Electric: Porsche schickt sein nächstes E-SUV auf Generalprobe

Jeder vierte ausgelieferte Porsche war vollelektrisch, 23,5 Prozent der Gesamtzahlen entfallen auf reine E-Modelle. Der ebenfalls elektrische Macan ist mit 45.137 Auslieferungen (ein Plus von 15 Prozent) das meistverkaufte Modell. Der Anteil der E-Version daran liegt bei fast 60 Prozent. Auch die Sport-Limousine Panamera verzeichnet ein Wachstum von plus 13 Prozent.

Die Weltpremiere des E-Cayenne fällt in eine Phase, in der Porsche seine Elektrifizierung merkbar beschleunigt. Im ersten Halbjahr 2025 wurden weltweit 146.391 Fahrzeuge ausgeliefert – davon 36,1 Prozent elektrifiziert , also entweder vollelektrisch oder Plug-in-Hybrid.

Global ausgewogen trotz Marktverschiebungen

Während sich Porsche in Europa (minus 8 Prozent) und insbesondere Deutschland (minus 23 Prozent) mit Rückgängen konfrontiert sieht, verzeichnet der Hersteller in Nordamerika ein Allzeithoch: 43.577 Auslieferungen (plus 10 Prozent) machten die Region zur derzeit wichtigsten Absatzbasis. Auch die Übersee- und Wachstumsmärkte stellten mit 30.158 Auslieferungen einen neuen Rekord auf. Lediglich China schwächelt mit einem Minus von 28 Prozent deutlich, was Porsche auf Marktumwälzungen im Luxussegment und die intensive Preisstrategie und Produktion der dortigen Konkurrenz zurückführt.

Der Cayenne Electric wird voraussichtlich ab 2026 bestellbar sein und das Portfolio der elektrischen Porsche-Modelle vorerst komplettieren. Sein nächster öffentlicher Auftritt ist bereits fixiert: Vom 10. bis 13. Juli 2025 wird er beim Festival of Speed in Goodwood zu sehen sein.