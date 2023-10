Heinz Fischer zum 85er: „Der Egoismus aus Angst schadet“

Am Montag feiert Heinz Fischer seinen 85. Geburtstag – im Parlament wird eine Feier für den immer noch hoch aktiven Ex-Präsidenten ausgerichtet. Ein Gespräch zu seinem Jubiläum.

KURIER: Das Interview zu Ihrem 80er begann mit Staunen über Ihre beneidenswerte Fitness – so könnten wir eins zu eins auch beginnen, oder? Heinz Fischer:

Heinz Fischer: Nicht eins zu eins, aber ich bin zufrieden.

Joe Biden ist vier Jahre jünger als Sie und stolpert durch seine Präsidentschaft – was ist Ihr Geheimnis?

Es ist wohl zum Teil Veranlagung. Aber ich hab’ in der Jugend beim ASV 13 Fußball gespielt, bis ins fortgeschrittene Alter Tennis gespielt, war joggen, habe nie Zigaretten geraucht. Am meisten halfen mir wohl die 30 Jahre als Präsident der Naturfreunde, mit viel Alpinkursen, Bergsteigen, Wanderungen, Schifahren, etc.

Apropos: Was sagen Sie zur „Aberkennung“ der 14 Himalaya-Gipfelsiege Reinhold Messners?

Ich kann das nicht nachvollziehen. Er hat die kompletten Leistungen erbracht, die man bei der Besteigung eines Berges verlangen kann. Wenn der Gipfel eines Achttausenders dreißig Meter weiter noch einen halben Meter höher ist – was soll’s?