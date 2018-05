Provence: Kulturelles Erbe und Modernität

Meer, Wind und das warme Klima zu jeder Jahreszeit mit 300 Sonnentagen im Jahr sind nur ein paar Gründe dafür, warum die Provence als beliebtes Reiseziel gilt. Die Region im Südosten Frankreichs ist vor allem für ihre abwechslungsreiche Landschaft, die von den südlichen Alpen und der flachen Camargue bis hin zu hügeligen Weinbergen, Olivenhainen, Pinienwäldern und Lavendelfeldern reicht.

Die Provence erneuert sich ständig und hat in den Bereichen Architektur, Kultur, Sport und Lebenskunst eine bemerkenswerte Dynamik an den Tag gelegt. Hier einige der vielen Highlights in diesem Jahr: