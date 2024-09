Demos geplant: Polizei wappnet sich für Antisemitismuskonferenz in Wien

Wie Polizeisprecher Markus Dittrich dem KURIER sagt, werden 360 Beamte teils uniformiert, teils in zivil rund um das und im Parlament im Einsatz sein. Außerdem kommen Drohnen und andere technische Hilfsmittel wie Kameras zum Einsatz, um das Areal bestmöglich überwachen zu können. „Die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen werden in enger Abstimmung mit dem Parlament beziehungsweise diversen Akteuren der Konferenz umgesetzt“, sagt Dittrich.

Pro-Palästina-Demos

In den vergangenen Monaten formierten sich gerade in Wien aber immer mehr Gruppierungen, die sich klar propalästinensisch äußerten und das auch lautstark auf die Straße trugen. Sowohl an der Uni Wien als auch an der TU gab es tagelange Protest-Camps von Studenten.

Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) sprach sich gegen die Pro-Palästina-Proteste aus und bezeichnete die Gruppen als teils antisemitisch. Den leidenden Menschen in Palästina würden antisemitische Bedrohungsszenarien für jüdische Personen nicht helfen, hieß es beispielsweise seitens der ÖH zu dem Camp an der Uni Wien.