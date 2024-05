Warum man im Frühjahr die Klimaanlage durchchecken lassen soll

Um die Kühlleistung zu überprüfen, lässt man die Klimaanlage am besten von Profis checken. Denn Kältemittel kann sich mit der Zeit verflüchtigen – das muss geprüft werden. "Ein Mangel an Kältemittel verursacht zwar keine Schäden, allerdings funktioniert die Klimaanlage dann eher schlecht bis gar nicht", erklärt der Experte des Mobilitätsclubs. Bei einem Service der Klimaanlage wird das restliche Kühlmittel abgesaugt und eingedrungenes Wasser entfernt. Danach wird die für das jeweilige Fahrzeug richtige Menge an Kältemittel wieder nachgefüllt. "Im Rahmen dessen kann man das System auch gleich desinfizieren lassen. Wer das regelmäßig macht, verhindert Modergeruch, wie er bei schlecht gewarteten Anlagen vorkommt", weiß ÖAMTC-Techniker Merker. Die Reinigung der Klima- und Lüftungsanlage erfolgt mittels moderner Ultraschallgeräte.

Hand in Hand mit dem Check der Klimaanlage geht die Erneuerung des Innenraum-Luftfilters. "Moderne Fahrzeuge besitzen meist schon einen Pollen- oder Aktivkohlefilter. Damit können Pollen, feine Staubpartikel und weitere Schadstoffe aus der Luft gefiltert werden. Verunreinigte Filter lassen aber nur wenig Frischluft durch und die Filterwirkung lässt mit der Zeit nach. Daher sollten diese jährlich erneuert werden", erklärt der ÖAMTC-Techniker. Er betont: "Ein funktionstüchtiger Frischluft-, Pollen- oder Aktivkohlefilter ist nicht nur für Allergiker und empfindliche Personen empfehlenswert, er schützt alle Fahrzeuginsassen vor zu starker Schadstoffbelastung."