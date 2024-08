Schon Tradition haben im August die Vienna Classic Days. Nach dem Motto "Oldtimer finden Stadt" sind am 24. und 25. August Kostbarkeiten aus rund 120 Jahren Autogeschichte in und um Wien unterwegs.

Am Samstag geht es von der Simmeringer Vorstadt auf die Wiener Höhenstraße mit einem Zwischenstopp am Cobenzl-Parkplatz. Höhepunkt ist am Samstagabend - auch schon traditionell - die Parade der Autos über die Ringstraße (Start voraussichtlich gegen 18 Uhr am Schwedenplatz), die für die Oldtimer gesperrt wird. Zwei Runden sind dabei zu absolvieren.

Sonntagvormittag geht es durch die Gassen der Wiener Innenstadt mit Start beim Wiener Rathaus um 10:30 Uhr. Ab Mittag versammeln sich die Teilnehmer im Rahmen des Oldtimer-Picknicks zum Ausklang der Veranstaltung im Donaupark.

Insgesamt sind rund 200 Fahrzeuge gemeldet und es sind praktisch alle namhaften Autohersteller vertreten - von Bugatti und Maserati bis hin zu Alfa Romeo, Porsche, Mercedes, Rolls-Royce und Jaguar. Das älteste Modell stammt aus dem Jahr 1921.

Info: Vienna Classic Days