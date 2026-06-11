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Wovon hier die Rede ist, ist nicht mehr und nicht weniger als das populärste Auto der Welt. 2025 war der RAV4 von Toyota das meistverkaufte Auto weltweit. Das betraf natürlich die "alte" Generation des RAV4, denn mittlerweile hat Toyota die nächste Generation des RAV4 auf den Markt gebracht und mittlerweile hält man bei Generation Nummer sechs. Wenn man so einen Bestseller neu auflegt, der auf der ganzen Welt gut ankommen soll und wo es um Verkaufszahlen von über 1 Million pro Jahr geht, tut man das natürlich mit Bedacht und setzt auf die Antriebe, die aktuell gefragt sind. Heißt, der RAV4 kommt mit Vollhybrid und mit Plug-in-Hybrid, nicht aber als rein elektrische Variante.

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Der RAV4 ist das erste Toyota-Modell mit einer Plug-in-Hybrid-Technologie der neuen Generation. Toyota kombiniert hier einen 2,5-l-Benziner mit einem E-Antrieb und einem Akku mit 22,7 kWh (mehr als im Vorgängermodell). Der Akku kann auch schneller geladen werden. Der neue Onboard-Charger mit 11 kW lädt doppelt so schnell wie der Vorgänger und je nach Ausstattung kann der RAV4 Plug-in-Hybrid an einem DC-Lader mit bis zu 50 kW nachladen. Der Kunde hat die Wahl, ob er den RAV4 PHEV mit Front- oder Allradantrieb haben will. Mit Frontantrieb kommt der PHEV auf eine Systemleistung von 200 kW/272 PS, der Allradler leistet 227 kW/309 PS. Die rein elektrische Reichweite ist beachtlich - sie liegt bei 137 bzw. 133 km (mit AWD). Elektrokomponenten des Antriebs wurden in den Motorraum verlegt, was für ein einfacheres Layout und mehr Platz im Innenraum sorgt. Gleichstromwandler und die verkleinerte Leistungssteuereinheit (PCU) sind in eine eAxle der nächsten Generation integriert - das Resultat ist ein leiserer und verbesserter Betrieb im Hybridmodus.

Alternativ zum Plug-in-Hybrid kann man den neuen RAV4 auch als Vollhybrid haben und auch hier hat man die Wahlmöglichkeit zwischen Front- und Allradantrieb. Auch hier hat Toyota nachjustiert. Zum einen wurde die Leistung des Elektromotors durch Aktualisierungen des Transaxle-Getriebes und der Leistungssteuerung verbessert. Zum anderen wurde die Batterie verkleinert, bietet aber eine höhere Eingangs- und Ausgangsleistung. Der FWD kommt nun auf eine Leistung von 185 PS, der Allradler auf 194 PS. Im Fahrbetrieb macht sich der Verbrenner nur dann bemerkbar, wenn man das Gaspedal voll durchtritt und die volle Leistung abverlangt wird. Sonst funktioniert das Zusammenspiel aus Elektroantrieb und Verbrenner sehr sanft. Je nach Fahrstrecke fährt man viel im elektrischen Modus und das merkt man mitunter überhaupt nur beim Blick aufs Display.

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Lenkung und Fahrwerk sind ohne Fehl und Tadel. Die Entwickler haben auch dafür gesorgt, dass Vibrationen reduziert werden konnten. Stichwort Lenkung. Der neue RAV4 hat ein neues Lenkrad bekommen, das fesch ausschaut und sich gut angreift. Übrigens hat Toyota das Armaturenbrett um 40 mm abgesenkt, was der Aussicht nach vorne gut tut. Wichtig für die Bedienung ist das neue Infotainment, das auf einer neuen Software basiert. Arene liefert dabei auch die Basis für T-Mate und Safety Sense, wo diverse Sicherheits- und Fahrassistenzsysteme zusammengefasst sind. Wichtig für den Fahrer ist der große zentrale Touchscreen - dennoch hat Toyota viele Funktionen als analoge Schalter ausgeführt und die sind gut bedienbar.

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