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Befragt man das Netz, wie man den Namen Xpeng korrekt ausspricht, bekommt man mehrere Antworten – von Schau-pang bis Ecks-päng. Der Hersteller ermuntert die deutschsprachigen Kunden, doch gerne Icks-peng zu sagen und wenn man den Sprachassistenten im Auto mit Icks-peng adressiert, fühlt sich das Ding tatsächlich angesprochen und tut auch so, wie geheißen. Meistens. Mit Xpeng ist die nächste chinesische Marke auf dem heimischen Markt vertreten und hier gibt es auch einen ganz besonderen Bezug zu Österreich. Werden doch Modelle von Xpeng in Graz bei Magna montiert. Konkret setzt man auf das sogenannte Semi-Knocked-Down-Verfahren. Das heißt, das Auto kommt quasi als Bausatz nach Graz, wo die Endmontage erfolgt (womit man auch die Sonderzölle auf E-Autos made in China umgehen kann).

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An der Verarbeitungsqualität gibt es nichts auszusetzen, die ist top. Auch sonst wirkt der G6 von den Materialien her fein, adrett eingerichtet und überhaupt sollen die Fahrgäste hier nach Strich und Faden verhätschelt werden. Ein Beispiel ist der Xsleep-Modus, mit dem auch die Vordersitze umgeklappt werden können. Ob der Schlaf hier erholsam ist, haben wir nicht ausprobiert. Wenn man sich selber hier nicht zur Ruhe bettet, ist es auf jeden Fall praktisch. Sonst bieten Elektroautos gerne Relax-Funktionen, um die Wartezeit an der Ladesäule angenehmer zu gestalten. Aber der Xpeng hat diesbezüglich wenig Zeit totzuschlagen.

Schnell laden Die Chinesen nutzen 800-Volt-Technologie und damit einher geht eine beeindruckende Ladeleistung. Bis zu 451 kW kann der G6 an einem DC-Lader nachladen. Da muss man erst einmal einen entsprechenden Lader finden, der so viel tatsächlich schafft, und 451 kW ist natürlich der Idealwert. Kurz sind die Ladezeiten aber in jedem Fall. Die Reichweite liegt laut WLTP bei 525 km.

Das gefällt

Komfortabler Fahreindruck, umfangreiche Serienausstattung, faszinierende Ladegeschwindigkeit. Das gefällt nicht

Viel über Touchscreen zu steuern, Glasdach nicht abdunkelbar. Daten G6 RWD Long Range

Länge 4,76 m, Kofferraumvolumen 571–1374 l, Antrieb (RWD Long Range): Heckantrieb, E-Motor mit 218 kW, Akku 80 kWh, Reichweite (WLTP) 525 km, Ladeleistung (DC) 451 kW; Preis: 47.600 Euro.

Auch vom Fahren her ist der G6 ein rundum komfortables Auto. Das Fahrwerk federt brav, die Lenkung vermittelt ausreichend Exaktheit. Wer mehr Widerstand von der Lenkung wünscht, kann das in den Einstellungen wählen, Gleiches gilt für Rekuperation oder Bremspedalgefühl – und natürlich geht das alles über den Touchscreen. Aber: Die Macher von Xpeng hören auch auf Kritik. Vor zwei Jahren hatte der KURIER die Gelegenheit, im Rahmen eines Tests zum Car of the Year einen G6 zu fahren. Damals musste auch noch die Richtung der Lüftungsdüsen über Touchscreen gesteuert werden. Das wurde nun durch klassische Hebelchen ersetzt.

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