Als Toyota den Vorgänger des Land Cruiser auf den Markt brachte, hatte Österreich noch keinen Staatsvertrag. Das war 1951. Der Name Land Cruiser wurde 1954 eingeführt und seither gibt es den robusten Geländewagen bei den Japanern. Rund 10,4 Millionen Exemplare wurden seit den Anfängen produziert.

Man bleibt den Offroad-Genen auch mit der neuen Generation treu und lässt sich sogar mehr von den Ursprüngen des Autos inspirieren. So steht der Land Cruiser da, kantiger als der Vorgänger, mit steil stehender Frontscheibe und einigen Details, die den Spagat zwischen notwendigen aerodynamischen Maßnahmen und Geländetauglichkeit schaffen. Beispiel: Die sogenannten Spats vor den Vorderrädern sorgen dafür, dass der Luftstrom an die Bremsen geleitet wird, sie sind aber verformbar, wenn es über Stock und Stein geht.

Technisch setzt Toyota auf eine robuste Leiterrahmen-Konstruktion und für den Antrieb sorgt ein Vierzylinder-Diesel mit 205 PS.

Wir fahren den neuen Land Cruiser im Mittleren Atlas-Gebirge in Marokko. Keine Sandwüsten, sondern Stein- und Schotterstraßen bzw. felsiger Untergrund. Bevor es ins Gelände geht, erfahren wir aber eine segensreiche Neuerung am neuen Land Cruiser, nämlich die neue elektrische Servolenkung. Damit fährt sich der Toyota auf dem Untergrund, wo man meistens unterwegs ist, nämlich Asphalt (auch wenn Autos wie der Land Cruiser öfter im Gelände bewegt werden als irgendwelche SUV), komfortabel und lässt sich exakt genug dirigieren. Zum angenehmen Fahreindruck trägt auch die verbesserte Geräuschisolierung bei. Von den Anstrengungen des Diesels hört man nur ein Brummen und die neue 8-Gang-Automatik schaltet perfekt.

Der Land Cruiser fährt mit permanentem Allradantrieb und überarbeitet hat man auch die Differenziale in der Mitte und an der Hinterachse. Abhängig von der Ausstattung verfügt der Offroader über einen entkoppelbaren Stabilisator an der Vorderachse.