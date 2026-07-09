Der Name Corolla gehört zu den bekanntesten in der Autowelt. 1966 war es, als der erste Corolla auf den Markt kam. Bis auf eine kurze Phase von 2007 bis 2019, als jemand bei Toyota meinte, dass der Markenname Corolla zugunsten von Auris im Archiv abgelegt werden könne, war der Corolla immer da. Nicht nur, dass Toyota den Namen wieder hervorgekramt hat, so schlägt das Pendel mittlerweile so weit in die andere Richtung aus, dass sogar ein SUV als Corolla kommt. Mit dem Corolla Cross hat Toyota seit 4 Jahren eine weitere Corolla-Variante im Sortiment, die auf den ersten Blick eher wenig mit dem klassischen Corolla zu tun haben mag.

Jedenfalls hat man den Corolla Cross nun nachgeschärft und upgedatet. Optisch erkennt man den neuen Modelljahrgang vor allem an einer neu gestalteten Front mit einem wabenförmigen Kühlergrill (wie ihn auch der neue RAV4 bekommen hat). Und mehr Luft bekommt der Motor so auch, erklären die Techniker. Das steht dem SUV zusammen mit den neuen schmalen Scheinwerfern ziemlich gut und überhaupt wirken die Proportionen stimmig - unabhängig davon, ob man jetzt bei dem Auto auf den ersten Blick an Corolla denkt oder nicht. Mit einer Länge von 4,46 Meter reiht Toyota den Corolla Cross bei den Kompakt–SUV ein. Jedenfalls bietet der Cross ausreichend Platz innen. Der Kofferraum ist gut zu beladen und bietet ein Laderaumvolumen von mindestens 473 Liter.