Der Solterra ist so etwas wie ein Exot auf den heimischen Straßen. Seit dem Verkaufsstart im vergangenen Jahr hat Subaru immer wieder nachjustiert - technisch und auch beim Preis (dazu später). Bisher wurden 63 Exemplare bei uns zugelassen. Anders sieht es in den USA aus. Im August wurden dort 1.417 Stück verkauft, das sind 502 mehr als noch im August 2023. Ein Grund für den Zugewinn mag am verbesserten neuen Modelljahrgang liegen.

Der Modelljahrgang 2024 kommt nun auch zu uns. Wichtigste Verbesserung ist die Ladeleistung. Der Solterra beherrscht nunmehr das dreiphasige Laden und kann an einem AC-Lader mit bis zu 11 kW laden (anstatt wie bisher einphasig bis 6,7 kW). Dank Wärmetauscher und einem optimierten Thermomanagement wird die Ladeleistung bei Gleichstromladen bei niedrigen Temperaturen erhöht. DC-Laden funktioniert im Solterra immerhin mit bis zu 150 kW - und das ist durchaus okay.

Fürs neue Modelljahr hat Subaru auch im Interieur ein paar Dinge geändert. Markanteste Neuerung ist die Lenkrad, das nun oben und unten abgeflacht ist. Das soll die Sicht auf die Instrumente verbessern, erklärt man bei Subaru. Wir sind den Solterra noch mit klassischem, runden Lenkrad gefahren und haben eigentlich an der Sicht nach vorne nichts auszusetzen gehabt. Subaru positioniert die Anzeigen für den Fahrer weit oben und macht so ein Head-up-Display überflüssig.