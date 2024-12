Skoda Elroq: Kompaktes E-SUV zum kleinen Preis - so fährt er sich

"Modern Solid" nennt sich die neue Designsprache von Skoda - und der Elroq kommt genau so daher: kompakt, formschön, markant. Auf den ersten Blick also rundum gelungen. Wir durften das neue Elektro-SUV auch schon Probe fahren.

Wie fährt sich der Elroq?

So, wie es sich für ein SUV seiner Größe gehört. Nicht zu bissig, ausbalanciert, aber, im dynamischsten Modus, mit entsprechender Elektrokraft. Auf den Straßen von Mallorca ging es stufenlos von Null auf Hundert (in 6 bis 8 Sekunden, je nach Motorart), da ist genügend Agilität für jedes Überholmanöver.

Skoda bietet den Elroq mit drei Batteriegrößen und Motorisierungen an. Im Einstiegsmodell mit 125 kW beim Elroq 50. Der Elroq 85x hat – zusätzlich zum Heckmotor – einen weiteren Motor an der Vorderachse und verfügt damit über Allradantrieb. Der Elroq 85 erzielt eine maximale Reichweite von mehr als 580 Kilometern im WLTP-Zyklus. Mit Ladeleistungen von bis zu 175 kW an DC-Schnellladestationen lädt die im Elroq 85x und Elroq 85 eingesetzte Batterie in 28 Minuten von zehn auf 80 Prozent auf. Die kleineren Batterien der heckgetriebenen Versionen Elroq 50 und Elroq 60 lassen sich sogar noch schneller nachladen, nämlich in 25 Minuten oder weniger.