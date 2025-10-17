Opels moderater Muntermacher: Der Mokka GS Electric im Test

Der Start in den Tag beginnt mit einem Frühstück, darauf folgt ein Mokka. Aber nicht das Heißgetränk, dieser Mokka trägt die Zusatzbezeichnung GS Electric und ist die neueste Auflage des kompakten Elektro-SUV von Opel. Nach kurzer Eingewöhnungszeit weckt er die Lebensgeister fast so zuverlässig wie ein starker Kaffee.

Zwar mag er auf dem Parkplatz wahrscheinlich nicht alle Blicke von Auto-Ästhetikern auf sich ziehen, blickt man dafür etwas mehr ins Detail, erkennt das geschulte Auge ein hohes Maß an Wertigkeit: Innenzugänge mit Carbon-ähnlichen Verkleidungen, ein sehr aufgeräumtes Cockpit, das solide verbaut wirkt sowie Sitze, die Lounge-Sesseln ähneln. Hier hat Opel offenbar einem seiner beliebtesten Modelle ein Facelift verpasst, das mehr als die Optik von außen aufwerten soll.

Innen (fast) perfekt

Der Innenraum ist klar das Highlight des Mokka-Facelifts: Hier dominiert eine Mischung aus klarer Linienführung und robustem Materialeinsatz. Besonders die eingangs erwähnten Verkleidungen in Carbon-Optik und die insgesamt stabile Verarbeitung fallen positiv auf.

Gleichzeitig zeigt sich in der Mittelkonsole das erste Manko des Modells: Der Großteil ist von der silbernen Kunststoffverkleidung des Fahrmodus-Wählers eingenommen, Ablagen oder Fächer für Alltagsgegenstände fehlen komplett. Aus derart viel Platz hätte man mehr machen können.

Dafür sehen die Sitze nicht nur gut aus, es sitzt sich trotz der kompakten Abmessungen auch bequem. Die erhöhte Sitzposition vermittelt Übersicht, auch wenn die dicken A-Säulen und die stark nach oben verlaufende Karosserie die Sicht nach allen Seiten leicht einschränken.