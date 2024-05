Mercedes EQB: Was kann das Elektro-SUV nach dem Update?

Martha hätte gewiss ihren Spaß am heutigen Modell gehabt: Der Mercedes EQB erblickte 2021 das LED-Licht der Welt, jetzt gibt es eine rundum erneuerte Version , Facelift sagt man dazu, und wörtlich meint das ein Lifting wie beim Chirurgen.

136 Jahre ist es jetzt her, als Martha Benz von Mannheim nach Pforzheim und zurück 106 Kilometer mit dem ersten Mercedes , eigentlich mit dem ersten Auto überhaupt, unterwegs war. Ein dreiviertel PS mit einem 0,9-l-Ottomotor, Topspeed 16 km/h.

Eines gleich vorweg: Wir fanden das Auto einfach toll. Super zum Einsteigen, ein herrlich großer Kofferraum, in der hinteren Reihe haben auch große Menschen entspannt Platz bei langen Fahrten, richtig cool war die Spritzigkeit des Wagens, die man seelenruhig schlummern lassen kann (zwei Motoren, Allrad!), im Wissen, die volle Leistung jede Sekunde abrufen zu können, verzögert wird da beim Durchtreten des Strompedals nichts, der zieht sofort ab.

Hinterm Lenkrad sind links und rechts Schaltpaddles, mit denen man die drei Rekuperationsstufen einstellen kann, mit maximaler Rekuperation wird das One-Pedal-Driving möglich, da beschleunigt und bremst man mit dem Gaspedal, was beim Autotest vor allem in der Stadt und in Nebenstraßen als extrem angenehm wahrgenommen wurde. Ach ja, und anders als beim großen Bruder, dem EQE SUV, ist die Sicht nach vorne und über die Motorhaube exzellent. Ach ja, das Facelift hat den EQB mit einer optionalen Anhängerkupplung ausgestattet, mit bis zu 1700 kg Anhängelast und 80 kg Stützlast.