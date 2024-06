Es ist eine seltene Kombination. Einerseits ein Kombi, der zumindest ein wenig in Richtung Offroad mutiert und anderseits die Verbindung von Plug-in-Hybrid plus Dieselmotor. Was letzteres betrifft, so ist Mercedes derzeit der einzige Anbieter, der so etwas offeriert.

Wir testen den neuen Mercedes E300 de 4matic T-Modell All Terrain – so heißt das Ding bei Mercedes mit vollem Namen. Beginnen wir mit der Karosse. Wir haben hier als die neue E-Klasse als Kombiversion T-Modell, die mit erhöhter Bodenfreiheit zum All Terrain wird. Serienmäßig ist der Benz mit einer Luftfederung ausgestattet und damit gibt es um bis zu 46 mm mehr Bodenfreiheit. Als 4matic hat man zudem noch den Allradantrieb dabei und dazu gibt Mercedes dem All Terrain ein Offroad-Fahrprogramm mit (inklusive der „durchsichtigen“ Motorhaube).

Sonst läuft die All-Terrain-Werdung dezent ab: Eigenständiger Kühlergrill, optischer Unterfahrschutz in Chrom hochglänzend vorne und hinten sowie die Radlaufverkleidungen in Dunkelgrau matt sind die optischen Kennzeichen des All Terrain.