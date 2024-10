Die interessierten Blicke sind einem sicher. Der neue Santa Fe von Hyundai macht neugierig und manche meinen, eine Ähnlichkeit mit Geländewagen der Marke Land Rover ausfindig gemacht zu haben – ein Vergleich, der für ein SUV aus Korea ja durchaus schmeichelhaft ist.

Eine so lange Historie wie die Autos von Land Rover hat der Santa Fe zwar nicht, es ist aber auch schon die fünfte Generation des großen Hyundai, die nun auf den Markt gekommen ist. Abgesehen vom Design ist der neue Santa Fe eines, nämlich ordentlich groß. Auf 4,83 Meter Länge kommt das SUV und das soll vor allem für Platz im Inneren sorgen. Und so sitzt man auch in der zweiten Reihe sehr bequem (es gäbe auch die Option einer dritten Sitzreihe, aber nur in Verbindung mit dem Plug-in-Hybrid). Reichlich Stauraum bietet auch der Kofferraum, über 2.000 Liter Laderaumvolumen stehen zur Verfügung, wenn man die Rücksitze umklappt. Wenn man mit dem Platz innen nicht auskommt, dann kann man auch das Dach als Transportfläche nutzen (vielleicht montiert der eine oder andere sogar ein Dachzelt). Um besser dorthin zu gelangen, hat man sogar an einen Haltegriff gedacht, der bei Bedarf ausgeklappt werden kann (siehe Video).