Dass Mini im neuen Countryman viel richtig gemacht hat, haben wir an dieser Stelle schon berichtet. Seit Mitte der Zehnerjahre hat sich bei Mini wenig bis gar nichts getan. Aber jetzt: Relaunch mit allem drum und dran. Jetzt durften wir die vollelektrische Variante fahren und können nochmals bestätigen: das Auto ist richtig stimmig, der Konzern (mit der Mutter BMW) gibt in der Elektroliga gerade den Takt vor und spielt das in den Autos eindrucksvoll aus.

Seit den 1990er-Jahren gehört Mini zu BMW, aber noch nie hat sich ein Mini so sehr nach BMW angefühlt, wie die neuen Modelle. Da ist immer noch viel verspielter Mini, viel Flair (allerdings wenig britisch, produziert in Leipzig) und das Gokart-Gefühl. Aber da ist auch ein herrlich abgestimmtes Fahrwerk a la BMW, ein übersichtliches Cockpit und eine Software, die alle Stücke spielt.

Das Cockpit

Ob der Countryman ein echter Mini ist, darüber lässt sich streiten. Er ist 4.43 Meter lang und bietet damit vorne und hinten gut Platz. Eine Extrabetrachtung verdient das Cockpit: Wir haben uns davor ein wenig gefürchtet. Weil es für den Fahrer kein klassisches Display mehr direkt vor dem Lenkrad gibt. Und vor dem „Pizzateller“ in der Mitte, das zentrale Display, das im Vorfeld für Diskussionen sorgte. Aber: es ist alles überraschend gut gelungen. Für den Fahrer gibt es die Anzeige im kleinen Glaselement. In der Mitte das ausgefeilteste Bordcomputer-System, das aktuell auf dem Markt zu finden ist. Hier sieht man alles auf einen Blick, es funktioniert schnell, intuitiv, fehlerlos – selbst die Sprachbefehle werden verstanden.