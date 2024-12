Mit einer Leistung von 275 kW/374 PS bekommt der Motor also eine 40 verpasst. Das ist alles freilich sehr theoretisch und relativ trocken. Am besten man steigt ein, drückt den Startknopf und dann bekommt man eine ungefähre Ahnung von dem, was da unter der Motorhaube steckt.

Die Zeiten, in denen ein BMW mit der Typenbezeichnung 440i ein schöner 4er mit ebenso viel Liter Hubraum gewesen wäre, sind natürlich vorbei. Heute wird über die Zahlenkombination die Leistung über einen "virtuellen Hubraum" angegeben, erklärt man in München.

Hinten ist das Platzangebot naturgemäß eingeschränkt - bei der Kopffreiheit mehr als bei den Beinen. Vorne sitzt man bequem - auf Sportsitzen, die guten Seitenhalt bieten, aber nicht unbequem sind. Und man umfasst (wie bei den Bayern üblich) ein weißwurstdickes Lenkrad. Ebenfalls mittlerweile bei den Bayern Usus ist die "Infotainment-Planke", die den Schirm mit den Fahrerinformationen und den Touchscreen zusammenfasst. Auch bei BMW wandern immer mehr Funktionen in den Touchscreen. Positiv: Im 4er hat man immer noch den Dreh-Drück-Regler in der Mitte, um durch die Menüs zu navigieren. Die Funktionen für die Klimaanlage sind am unteren Rand des Schirms angeordnet und so gut auffindbar.

Über jeden Zweifel erhaben ist der BMW, wenn es um das Kapitel Fahren geht. Der Reihensechszylinder glänzt mit Laufkultur, angenehmem Klang und mit seiner Kraftentfaltung. Auf 100 km/h lässt es sich in 4,7 Sekunden beschleunigen. Dafür, dass die Kraft auch manierlich auf die Straße gebracht wird, sorgt der serienmäßige Allradantrieb xDrive.

Die Lenkung ist präzise und das Fahrwerk hält den 4er gut auf Kurs - ohne dabei unnötig hart zu sein. So lässt es dem Gran Coupe auch auf längeren Strecken fein reisen. Störend nur die Windgeräusche bei höherem Tempo.

Bleibt noch die Frage nach dem Preis. 87.438,80 Euro kostet der M440i xDrive als Gran Coupé - und das ist schon ein stolzer Preis.