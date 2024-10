Der neue A5: So wie ein Audi sein muss

Der neue Audi A5 ist das, was man sich unter der Traditionsmarke vorstellt: klassischer Autobau, alles an seinem Platz, logische Bedienelemente im Fahrzeug und eine Technik, die mühelos funktioniert.

1994 kam die erste Playstation auf den Markt; Österreich entschied sich für den EU-Beitritt; Denim, Samt und Animalprint waren die großen Modetrends (ähnlich wie heute, übrigens). Und aus dem bekannten Audi 80, der Ingolstädter Business-Limousine, die in fünf Generationen seit 1972 millionenfach verkauft wurde, wurde der Audi A4. Auch ein Erfolgsauto, auch millionenfach verkauft.



Jetzt wird der Wagen wieder umgetauft. Audi ändert seine Nummerierungen, aus dem A4 wird der A5. Hintergrund: die gerade Zahlen sind künftig reine Elektroautos, die ungeraden jene auch mit Verbrennermotor.



Der A5, den wir Anfang Oktober in Nizza erstmals Probefahren durften, deckt die obere Mittelklasse ab und bietet genau das, was sich der klassische Audi-Fahrer wünscht: sportlichen Ausdruck und Eleganz, einen langen Radstand mit kurzen Überlängen, eine auffällige Lichtsignatur und natürlich mehr Größe und mehr Technik. Beide Karosserievarianten, Limousine und Avant, verkörpern die Audi Designphilosophie. Der neue Audi A5 basiert auf der Premium Platform Combustion (PPC) und wird von effizienten Verbrennungsmotoren angetrieben, die zum Großteil über das neue Mildhybrid-System MHEV plus verfügen.

© Audi Da, wo einmal ein James Bond gedreht wurde, durften wir den Audi A5 Probefahren

Der A5 ist natürlich gewachsen. Fahrzeuglänge: 4.829 Millimeter bei Limousine und Avant und damit plus 67 Millimeter im Vergleich zum Vorgängermodell. Fahrzeugbreite ohne Spiegel: 1.860 Millimeter (Limousine und Avant, plus 13 Millimeter. Radstand: 2.897 Millimeter (Limousine und Avant, plus 68 Millimeter). Die Innenraum-Ausrichtung nennt sich Human Centric und umspielt den Fahrer, die Bildschirme sind passgenau platziert. Es ist die Funktionalität und Ästhetik bis ins kleinste Details, die Audi immer schon ausgemacht hat. Und die es jetzt wieder erstaunlich klar zu finden gibt: klassischer Autobau, alles an seinem Platz, logische Bedienelemente im Fahrzeug und viel Vorsprung durch Technik. Eine Freude für alle Fahrerinnen und Fahrer, die das Klassische, Logische, Unaufgeregte suchen.

Die Motoren Mit der Baureihe des neuen A5 kommen die ersten Motoren mit der neuen MHEV-Technologie von Audi auf den Markt – einem 48-Volt-Mild-Hybrid-System mit Triebstranggenerator, Riemenstartergenerator und Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Das System sorgt für Performance und Effizienz bei den neuen Audi A5- bzw. S5-Modellen. Auf den Passstraßen von Saint-Paul-de-Vence schaffen sie eine elektrische Zusatzleistung von bis zu 18 kW (24 PS), im Stadtverkehr von Nizza ergeben sich rein elektrische Fahranteile im Stop-and-Go-Verkehr. Der Triebstranggenerator speist beim Verzögern mit bis zu 25 kW Rekuperationsleistung Energie zurück in die kompakte Lithium-Eisenphosphat-Batterie.

Dynamisch und mühelos Fahren Das Audi-Fahrgefühl ist leicht und unangestrengt. Bei der Entwicklung der neuen A5-Modelle standen die markentypischen Fahreigenschaften ganz oben im Lastenheft. Zu diesen Eigenschaften zählen müheloses und präzises Fahren. Der Audi überzeugt durch Dynamik und Agilität. Dafür hat Audi das Fahrwerk stark überarbeitet. Die Lenkung wurde direkt an die Karosserie angebunden und nutzt zusätzlich einen deutlich steifer ausgelegten Torsionsstab. Das reduziert die Elastizitäten vom Lenkrad bis zum Rad und sorgt für Präzision in der Rückmeldung von der Straßenbeschaffenheit. Das integrierte Bremsregelsystem mit Brake-Torque-Vectoring ermöglicht einen dynamischen Aufbau des Bremsdrucks. Durch gezielte Bremseingriffe an den kurveninneren Rädern unterstützt es zudem bei dynamischen Kurvenfahrten. Serienmäßig rollt der neue Audi A5 mit einem dynamisch abgestimmten Stahlfahrwerk vom Band.

© Audi Im Audi A5 ist alles an seinem Platz, logisch und intuitiv zu bedienen

Lichtspiele Audi hat in der Klasse der neuen A5-Modelle auch wieder viel Augenmerk auf Lichtdesign und Lichttechnologie gelegt. In der Front bietet die Audi A5 Familie ein digitales, optional individualisierbares Tagfahrlicht mit LED-Technik an und im Heck die digitalen OLED-Heckleuchten der zweiten Generation. Mit rund 60 Segmenten pro digitalem OLED-Panel entwickelt sich der A5 im Fahrzeugheck mehr und mehr zum Display. Dies ermöglicht Car-to-X-Kommunikation und erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr. Dazu zählt beispielsweise das neue Kommunikationslicht, das beim automatisierten Parken und bei einer Unfall- oder Gefahrenstelle andere Verkehrsteilnehmer durch eine spezifische Lichtsymbolik innerhalb der digitalen Lichtsignatur warnt.

Assistenten an Bord Klarerweise stellt Audi stellt im neuen A5 eine Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen zur Verfügung, die mit ihren Funktionen den Alltag und die Sicherheit im Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmenden steigern sollen. Serienmäßig an Bord sind ab Marktstart eine Einparkhilfe hinten mit Distanzanzeige, eine Geschwindigkeitsregelanlage und ein Geschwindigkeitsbegrenzer, eine Spurverlassenswarnung, ein Effizienzassistent sowie ein Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent. Optional können gegen Aufpreis weitere Assistenzpakete konfiguriert werden.

Details für Österreich Motorisch startet der A5 mit einem 2.0 TFSI in zwei Leistungsstufen. Entweder mit 110 kW (150 PS) und Front-Antrieb, oder mit 150 kW (204 PS) und wahlweise Front- oder quattro-Allradantrieb. Zudem wartet ein 2.0 TDI mit 150 kW (204 PS), der ebenfalls mit Front- oder Allradantrieb erhältlich ist. Der Antrieb der sportlichen S5 Modelle basiert auf einem 3,0-Liter-V6-TFSI-Motor mit 270 kW (367 PS) – „quattro“ ist hier obligatorisch. Die Preise:

A5 Avant TFSI mit 110 kW (150 PS) ab 49.590 Euro.

A5 Avant quattro TFSI mit 150 kW (204 PS) ab 59.815 Euro.

A5 Avant TDI mit 150 kW (204 PS) ab 56.430 Euro.

A5 Avant quattro TDI mit 150 kW (204 PS) ab 60.121 Euro

S5 Avant quattro mit 270 kW (367 PS) ab 93.216 Euro.