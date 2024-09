Der A3 ist immer noch ein wichtiges Auto für Audi. Im vergangenen Jahr waren bei uns A3, Q3 und Q5 die Bringer für die Marke mit den vier Ringen. Man tut also gut daran, den Kompakten zu hegen und zu pflegen. Nun wurde das Angebot an Karosserievarianten erweitert. Der Neuzugang heißt A3 Allstreet. Dass man so ein Ding auf die Räder stellt, liegt auch am Erfolg des kleineren A1 Allstreet, erklärt man in Ingolstadt.

Heißt, man lässt einen an sich normal anmutenden Pkw mit dem einen oder anderen Offroad-Element als Fahrzeug mit erhöhten Nehmerqualitäten dastehen – ohne gleich ein SUV daraus zu machen. Das ist auch das Rezept für den A3 Allstreet.

Die optischen Anbauten fallen dabei eher dezent aus. Der Oktagon-Kühlergrill mit seiner Wabenstruktur ist beispielsweise höher als beim A3 Sportback. Dazu kommen breite Radlaufleisten oder ein robust gestalteter Heckstoßfänger. Die wesentlichere Änderung betrifft aber das Fahrwerk. Im Vergleich zum Serienfahrwerk gibt es eine um 15 Millimeter höhere Trimmlage und zusammen mit dem größeren Reifen-Durchmesser ergeben sich 30 Millimeter mehr Bodenfreiheit. Das macht sich beim Ein- und Aussteigen positiv bemerkbar und verglichen mit dem Standard-A3 sitzt man auch ein wenig höher.