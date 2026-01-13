Endlich Allrad: Wie schlägt sich der Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 im Test?

Manchmal merkt man erst, wie sehr ein Auto Teil des Straßenbilds geworden ist, wenn es erwachsen wird. In europäischen Städten und Autobahnen ist der Alfa Romeo Junior schon seit geraumer Zeit unterwegs, meist als Fronttriebler, der eher unauffällig, aber zuverlässig durch Alltagstempo und Baustellenverkehr rollt.

Im Ibrida Q4 trifft die gleiche Grundidee nun auf Allradantrieb. Und plötzlich spielt der Italiener in einer anderen Liga: Denn unter der Bezeichnung Q4 verbirgt sich nicht einfach nur ein zusätzlicher Antrieb, sondern ein Konzept: Mit zwei Elektromotoren vorne und hinten verteilt der Junior zusätzlichen Elektro-Schub an all seine Räder. Das bringt nicht nur theoretisch vier Pfoten, sondern auch praktisch spürbar mehr Sicherheit auf rutschigen Straßen, wo die Basis-Variante mit Frontantrieb tapfer, aber eben nur von vorne zieht. Im Test war das in Kurven und auf wechselndem Untergrund ein spürbarer Vorteil in Sachen Antritt und Stabilität.

Der Motor selbst ist vertraut: Ein 1,2-Liter-Benziner erzeugt mit einem Mild-Hybrid-System 136 PS, unterstützt von einem Automatikgetriebe mit sechs Gängen. Für das kompakteste Alfa-SUV ist das genug, um den Alltag und die Überlandstrecke zu meistern. Der kombinierte Verbrauch bewegt sich dabei im Durchschnitt bei rund sechs Litern.