Was wollen denn die Menschen, wenn sie in euer Autohaus Mazda Rainer kommen? Wonach suchen sie?

Die Autobranche an sich, vor allem in Wien, hat große Herausforderungen, gerade auf der technischen Seite. Im Bereich Werkstatt geht es sehr gut, im Handel schwächeln wir sehr, sehr stark, weil die aktuelle wirtschaftliche Situation nicht gerade zum Autokauf einlädt.

Wie läuft es in der Autobranche, generell gesprochen?

Was ist Ihre Aufgabe im Unternehmen?

Die Kunden sind gut informiert. Gleichzeitig gibt es eine gewisse Unsicherheit. Es gibt gerade eine große Transformation in der Automobilindustrie, wir gehen in alternative Antriebe. Was sagen die Kunden dazu und wie gehen sie mit dieser Veränderung um?

Um ehrlich zu sein, sind die Kunden recht verunsichert, weil sie eben nicht wissen, was sie kaufen sollen. Ein Auto ist sehr teuer geworden. Viele wollen den Sprung in die neue Technologie nicht verpassen und sitzen jetzt ein bisschen zwischen dem Alten und dem Neuen. Ich glaube, die Elektromobilität ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern hier gibt es viele Varianten, die man nutzen kann. Und jeder muss für sich einfach die Variante wählen, die für seinen Alltag passt.

Das heißt, Sie würden nicht einen Antrieb empfehlen für alle?

Unbedingt nicht. Nicht jeder hat täglich 200 Kilometer zu fahren, ist ein Pendler. Auf der anderen Seite sind viele einfach nur in der Stadt unterwegs. Manche haben ein Eigenheim mit Garten und Wallbox. In Wien ist das wieder anders.

Wie sehen Sie generell diesen Weg, 2035 keine Verbrenner mehr verkaufen zu dürfen?

Meine persönliche Meinung ist, dass sich diese Marke nicht halten wird können, sondern dass der Markt einfach etwas anderes will.