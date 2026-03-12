Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die tschechische Volkswagen-Tochter Škoda fährt ihrem Mutterkonzern davon. Der Autobauer steigerte sein Ergebnis im laufenden Geschäft 2025 gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Mlada Boleslav mit. Der Umsatz sei um 8,3 Prozent gestiegen und habe erstmals die 30-Milliarden-Marke überschritten. Der operative Gewinn des Volkswagen-Gesamtkonzerns brach indes im gleichen Zeitraum um gut die Hälfte ein.

Die Erwartungen seien übertroffen worden, sagte der Škoda-Vorstandsvorsitzende Klaus Zellmer in Prag. Der 58-Jährige nannte mehrere Gründe: Skoda habe nicht nur ein "extrem effizientes Geschäftsmodell", sondern auch sehr motivierte Mitarbeiter. Zudem entwickle, produziere und verkaufe man das, was der Kunde wolle - unabhängig von der Antriebsart. "Unser Plan ist es, flexibel zu bleiben", sagte Zellmer. Er räumte ein, dass Skoda anders als etwa Porsche nicht von den Zöllen der USA auf Importe betroffen ist, da die Marke nicht in Nordamerika präsent ist. Doch habe man in der Vergangenheit den russischen Markt verlassen und ziehe sich aus China zurück. "Für uns wird das Wachstumszentrum Indien sein", sagte Zellmer.