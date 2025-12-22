Vom Zweckauto zum Verkaufsschlager: Warum Škoda den Automarkt erobert

Für viele Jahre haftete Škoda ein Image an, das kaum glamourös war. Die Autos aus dem tschechischen Mladá Boleslav galten als preiswert, praktisch, aber unerquicklich. Wer einen Škoda fuhr, entschied sich (im Einklang mit den Markenwerbungen der Zeit, siehe Video) bewusst gegen Prestige und für Ehrlichkeit, Bescheidenheit und Vernunft. Die Marke befand sich oft im Schatten der großvolumigen Marken Volkswagen, Audi und Seat und wurde als verlängerte Werkbank des Konzerns wahrgenommen. Heute ist dieses Bild kaum noch haltbar. Škoda ist längst mehr als eine günstige Alternative. Die Marke gehört zu den erfolgreichsten Autoherstellern Europas, führt in mehreren Märkten die Verkaufsstatistiken an und ist innerhalb des Volkswagen-Konzerns zu einer tragenden Säule geworden. Der Weg dorthin war das Ergebnis einer strategischen Neuausrichtung, die früh begonnen hat, konsequent verfolgt wurde und am Ende dieses Jahres in Rekordzulassungszahlen, einer breiten Modellpalette und Spitzenpositionen auf den europäischen Märkten fruchtete – dazu später mehr.

Breite statt Nische Das laufende Modelljahr markiert für Škoda eine Phase der Verdichtung. Bestehende Bestseller wie der Superb, Fabia oder Kodiaq wurden weiterentwickelt, neue Modelle gezielt ergänzt. Der Octavia bleibt zulassungstechnisch das wichtigste Einzelmodell und prägt das Markenbild weiterhin. 2025 tragen aber vor allem die neuen Elektro-SUVs den Erfolg des Herstellers. Der Enyaq zählt laut Škoda 2025 zu den meistzugelassenen Elektroautos in Europa und sichert dem Hersteller stabile Stückzahlen im E‑Segment. In den ersten neun Monaten des Jahres erreichte das Modell den sechsten Platz unter allen europäischen batterieelektrischen Fahrzeugen. In mehreren Märkten, darunter Deutschland, Österreich, Finnland und Tschechien, gehört der Enyaq laut Herstellerangaben zu den drei meistverkauften Elektrofahrzeugen. Neu hinzu kommt auch der Elroq, ein kompakteres SUV, mit dem die Marke ihr Angebot nach unten diversifiziert. Der Elroq wurde bereits für die Wahl zum "Car of the Year 2026" nominiert und zählt so zu den Aushängeschildern des Modelljahres. Parallel dazu entwickelt der Hersteller seine bestehenden SUV-Baureihen weiter: Kodiaq, Karoq und Kamiq bleiben feste Größen im Programm und decken mehrere SUV-Klassen ab. Für die kommenden Jahre plant der Hersteller eine Reihe neuer Modelle, die das elektrische Portfolio erweitern und verschiedene Fahrzeugsegmente abdecken sollen. Dazu zählen der kompakte Epiq als Einstiegs‑Elektro‑SUV ab Mitte 2026, der vollelektrische Kombi Vision O als Studie mit Fokus auf Alltagstauglichkeit und minimalistisches Interieur sowie der siebensitzige SUV Vision 7S, der ebenfalls 2026 in Serie gehen, größere Fahrzeugklassen erschließen und das neue Erscheinungsbild der Marke festigen soll.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Škoda Auto / Porsche Holding Der neue Skoda Vision O. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Škoda Auto / Porsche Holding Der neue Skoda Epiq. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Škoda Der Škoda Vision 7S.

Modern Solid Hinter dem neuen Erscheinungsbild steht ein klar definierter Gestaltungsanspruch. Škoda fasst ihn unter dem Begriff "Modern Solid" zusammen. Das Design soll mit klar gegliederten Scheinwerfern, Kühlern und Karosseriestrukturen deutlich robuster wirken, ohne wuchtig zu sein, und modern, ohne modischen Übertreibungen zu folgen. Gleichzeitig rückt die Alltagstauglichkeit stärker in den Fokus: Gute Übersicht, klare Bedienflächen und eine reduzierte Formensprache sollen die Fahrzeuge leicht verständlich machen. Parallel dazu erhielt die Marke 2025 ein neues Erscheinungsbild ihres jahrzehntelang unveränderten Logos. Statt des klassisch-runden Logos mit geflügeltem Pfeil in grün und weiß ziert nun ein moderner Schriftzug Motorhauben und Heckklappen der Modelle. Verantwortlich für diese Linie ist Chefdesigner Oliver Stefani, der den gestalterischen Wandel der Marke schon seit mehreren Jahren prägt. Als Inspirationsquelle für die neue Designsprache nannte er unter anderem den Helm der Star Wars-Figur "The Mandalorian": eine geschlossene, schützende Form mit klarer Kante und hoher Wiedererkennbarkeit. Dieses Motiv findet sich vor allem in der Frontgestaltung wieder, etwa in der Lichtsignatur und den abgegrenzten Karosserieelementen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Skoda Die überarbeitete Frontpartie der elektrischen SUV-Modelle steht symbolisch für die neue "Modern Solid"-Designsprache des Herstellers.