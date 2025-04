Stichwort Leistung. Die beiden Elektromotoren leisten 250 kW/340 PS und damit beschleunigt der Elroq als RS in 5,4 Sekunden auf 100 km/h. Flotter beschleunigt kein anderes Serienfahrzeug im Skoda-Sortiment. Der Strom wird in einem 79-kWh-Akku gespeichert und damit sollen Reichweiten von bis zu 550 Kilometer drinnen sein. Wenn es um das Nachladen geht, schafft der Elroq an einem DC-Lader bis zu 185 kW. Heißt, der Akku ist in 26 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen.