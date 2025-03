Man kann unumwunden sagen, dass Skoda schon seit Längerem einen richtig guten Lauf hat. Die Modelle passen, die Verkaufszahlen auch – und jetzt legt man mit dem Elroq auch noch bei den E-Autos nach.

Skoda gehört in Europa zum Straßenbild, 2024 verzeichnete die Marke aus dem VW-Konzern ein Rekordjahr: Plus sieben Prozent bei den Auslieferungen, der Star im Produktportfolio ist und bleibt der Octavia. In der europäischen Zulassungsstatistik liegt Skoda auf Platz vier. Dass auch die Österreicher Skoda lieben, zeigen die heimischen Zahlen: mit konstant zehn Prozent Marktanteil hat Skoda als einzige Marke in Österreich gleich drei Modelle unter den Top-10 (Octavia, Fabia, Karoq). Der Kodiaq wurde 2024 zum Blaulichtwagen für die Polizei, wo man den Fuhrpark nun nach und nach umstellt.

2025 könnte wieder ein Skoda-Jahr werden. Mit dem neuen vollelektrischen Elroq hat man nun neun Modelle im Portfolio – da ist von Klein bis Größer alles dabei, was die Kunden mögen. Zu gewohnt vernünftigen Preisen.

Wir sind den Elroq schon bei der Präsentation im Winter gefahren, jetzt in einem längeren Test auch auf heimischen Straßen. Das Auto fasziniert von Anfang an, weil es mit seiner Komplettheit und wertigen Verarbeitung überzeugt. Es hat alle Attribute, um zu einem Bestseller zu werden: Design, Leistung, Reichweite, Ausstattung und Preis passen und sind so angelegt, dass der Elroq wohl die kompakte SUV-Klasse aufmischen wird.

Nähern wir uns dem Elroq zunächst von außen: Das Design ist konservativ und gefällig, so wie Skoda-Fahrer das mögen. Mit 4,48 Metern Länge ist das Auto genau mittig angesiedelt, dort, wo sich Einzelfahrer, Ehepaar und Kleinfamilie treffen. Selbst vier Erwachsene kommen bequem unter, weil gerade die Rückbank richtig viel Platz bietet. Der Kofferraum fasst 470 Liter, umgeklappt auf 1.580 Liter erweiterbar.