Traditionell zum Saisonausklang der Rallye-WM erscheint bei McKlein Publishing der bildgewaltige McKlein Rallye Kalender. Im Format 95 x 48 cm nimmt einen der Kalender The Wider View noch einmal mit zu den spektakulären Szenerien der Rallyesaison 2024. Der offizielle Wandkalender der FIA zeigt die Akteure der Rallyesaison Thierry Neuville, Sebastian Ogier, Ott Tanak und Co. in Action mit ihren Autos von Toyota, Hyundai oder Ford. Pro Monat hat der Rallyefan die Auswahl aus 2 Motiven. Insgesamt sind es 25 tolle Bilder.

Preis: 49 Euro

ISBN 976-3-947-156-59-7

Erhältlich bei RallyWebShop

Hauptstr.172, 51143 Köln

www.rallywebshop.com

