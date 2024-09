Ohne Probefahrt kein Autokauf. Jedenfalls halten 93 Prozent der Österreicher mindestens eine Probefahrt für unerlässlich, bevor sie sich für ein neues Auto entscheiden. Die Probefahrten sind jedoch mehr als nur eine Formalität - sie sind ein entscheidendes Kriterium im Kaufprozess. Das zeigt die Umfrage von Innofact unter 522 Autohaltern für AutoScout24.



Dabei reicht für 49 Prozent der Befragten eine einzige Probefahrt, während 29 Prozent zwei Probefahrten bevorzugen. Immerhin 17 Prozent machen drei Probefahrten und 7 Prozent gehen sogar auf mehr als drei Probefahrten.

Besonders interessant: Junge Autokäufer im Alter von 18 bis 29 Jahren zeigen eine hohe Bereitschaft zu mehreren Probefahrten. In dieser Altersgruppe würden 95 Prozent mindestens eine Probefahrt machen, 30 Prozent zwei Probefahrten und 22 Prozent sogar drei Probefahrten. Ältere Autokäufer (50 bis 65 Jahre) sind da etwas zurückhaltender: 92 Prozent würden mindestens eine Probefahrt machen, aber nur 13 Prozent drei Probefahrten.



Warum sind Probefahrten so wichtig? 69 Prozent der Autohalter betonen, dass sie nur durch das Testen herausfinden können, welches Auto wirklich zu ihnen passt. Für 48 Prozent ist es entscheidend, alle Funktionen des Fahrzeugs auf Herz und Nieren zu prüfen. Überraschende Wendungen bei Probefahrten haben 29 Prozent der Befragten schon erlebt, was ihre endgültige Entscheidung maßgeblich beeinflusste. Und 17 Prozent geben zu, dass Probefahrten einfach "großen Spaß machen" und "neue Horizonte eröffnen".



Dennoch gibt es auch jene, die auf Probefahrten verzichten würden. 16 Prozent haben noch nie eine Probefahrt gemacht, während weitere 16 Prozent stets dieselbe Marke kaufen und daher keine Notwendigkeit für eine Probefahrt sehen. 8 Prozent haben Angst, das Auto während der Probefahrt zu beschädigen.