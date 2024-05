Das Campingportal www.camping.info hat die Preise von über 20.000 europäischen Campingplätzen in 34 Ländern ausgewertet. Die Preisspanne für eine Campingnacht reicht im Ergebnis von 13 bis 39 Euro für zwei Personen in der Hauptsaison inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Campingpreise in Europa um 4,45 % gestiegen, in Österreich müssen Camper mit einem Preisanstieg von 9,67 % rechnen.

War Camping in der Schweiz in den Vorjahren an der Spitze des Preis-Rankings, so gilt Italien (39,24 €) in 2024 als teuerstes Campingland. Weiterhin müssen Camper in Kroatien (38,77 €), in der Schweiz (38,66 €) und auch in Österreich (36,35 €) beim Campingurlaub vergleichsweise tiefer in die Tasche greifen. Unter 17 Euro zahlen Camper für eine Übernachtung auf einem Campingplatz in Nordmazedonien (16,78 €), in der Türkei (14,59 €) und in Albanien (13,52 €).

Mit einem Preis von 36,35 Euro pro Campingnacht gehört Österreich im europäischen Vergleich zu den teureren Ländern. Im Bundesländervergleich sind Campingurlaube in Vorarlberg (41,09 €), Tirol (40,00 €) und Kärnten (39,20 €) vergleichsweise kostspieliger. Am günstigsten campt man in den Bundesländern Burgenland (28,94 €) und Wien (26,50 €).



Vom 5-Sterne-Platz mit großem Freizeitangebot am Meer bis hin zum kleinen, ruhigen Naturcampingplatz im Landesinneren: Die inhomogene Angebotsstruktur auf Campingplätzen sorgt auch für verschiedene Preisgestaltungen. "Insgesamt erwartet Campingurlauber ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nicht nur inflationsbedingt, sondern auch durch die weiterhin steigende Nachfrage und das wachsende Qualitätsniveau im Campingtourismus lässt sich der Preisanstieg zum Vorjahr erklären. Wer mit kleinem Urlaubsbudget campen möchte, der sollte nach Plätzen abseits der Tourismushochburgen schauen und wenn möglich außerhalb der Hauptreisezeiten losfahren”, sagt Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Reise- und Buchungsportals.



Die durchschnittlichen Kosten nach Land

Italien 39,24 Euro

Kroatien 38,77 Euro

Schweiz 38,66 Euro

Österreich 36,35 Euro

Spanien 33,75 Euro

Slowenien 32,84 Euro

Dänemark 31,38 Euro

Deutschland 27,52 Euro

Norwegen 26,89 Euro

Luxemburg 26,66 Euro

Finnland 26,49 Euro

Schweden 26,29 Euro

Großbritannien 26,01 Euro

Griechenland 25,48 Euro

Frankreich 25,22 Euro

Niederlande 24,64 Euro

Irland 24,62 Euro

Island 22,98 Euro

Ungarn 22,98 Euro

Portugal 22,33 Euro

Belgien 22,06 Euro

Litauen 21,28 Euro

Estland 20,86 Euro

Bulgarien 20,30 Euro

Slowakei 20,23 Euro

Lettland 19,76 Euro

Serbien 18,96 Euro

Bosnien-Herzegowina 18,26 Euro

Tschechien 18,25 Euro

Polen 18,04 Euro

Rumänien 17,23 Euro

Nordmazedonien 16,78 Euro

Türkei 14,59 Euro

Albanien 13,52 Euro