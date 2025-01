Mit 310.718 ausgelieferten Fahrzeugen im abgelaufenen Jahr verzeichnete Porsche einen leichten Rückgang von drei Prozent. Den größten Rückgang mussten die Stuttgarter dabei in China (minus 28 Prozent) hinnehmen. Andere Märkte entwickelten sich positiv, Europa (ohne Deutschland) legt um acht Prozent zu, der deutsche Heimmarkt sogar um 11 Prozent.

Der Anteil elektrifizierter Sportwagen erhöhte sich in 2024 von 22 auf 27 Prozent. Knapp die Hälfte davon waren rein elektrische Fahrzeuge. Mit dem Macan hat Porsche 2024 sein zweites vollelektrisches Modell auf den Markt gebracht. „Diese Markteinführung hat uns buchstäblich elektrisiert. Umso mehr freue ich mich, dass die vollelektrische Variante in den vergangenen Monaten bereits an mehr als 18.000 Kundinnen und Kunden übergeben werden konnte“, sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG. In den meisten Ländern außerhalb der EU bietet Porsche parallel weiterhin den bisherigen Macan als Verbrenner an. Von ihm wurden 64.517 Fahrzeuge ausgeliefert. In Summe lieferte Porsche 2024 damit 82.795 Macan aus. Das ist ein Rückgang um 5 Prozent zum Vorjahr, was daran liegt, dass der Verbrenner-Macan in Europa nicht mehr angeboten wird.

Zum erfolgreichsten Modell bei Porsche hat sich mittlerweile das andere SUV gemausert, der Cayenne. Vom SUV wurden 102.889 Exemplare an Kunden ausgeliefert, das entspricht einem Plus von 18 Prozent. Auch hier steht eine Elektrifizierung an, aber gleichzeitig soll es den Verbrenner noch lange weiter im Angebot geben. "Zur Mitte des Jahrzehnts wird die vierte Generation als Elektro-SUV Maßstäbe im Segment setzen“, sagt Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. „Gleichzeitig werden unsere Kunden weiter bis ins nächste Jahrzehnt hinein aus einem breiten Angebot an leistungsstarken und effizienten Verbrenner- und Hybridmodellen wählen können.“ Dafür erfährt die dritte Generation des Cayenne eine weitere Produktaufwertung und läuft parallel zur vierten, rein elektrischen Generation weiter, erklärte man im vergangenen Jahr in Stuttgart.