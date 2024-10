Der 911 Carrera T wiegt in der leichtesten Konfiguration mit Vollschalensitzen 1.478 Kilogramm . So ausgestattet ist er über 40 Kilogramm leichter als der aktuelle 911 Carrera.

Auf 100 km/h beschleunigt der 911 mit Sport-Chrono-Paket (serienmäßig) in 4,5 Sekunden. Als entsprechende Gegenkraft zur gesteigerten Leistung erhält der Carrera eine größere Bremsanlage mit 350 Millimeter Bremsscheibendurchmesser rundum und Sechskolben-Festsätteln an der Vorderachse. Die serienmäßige Sportabgasanlage soll in Verbindung mit der reduzierten Innenraumdämmung und der Auto-Blip-Funktion für eine besonders emotionale Klangkulisse sorgen, erklärt man bei Porsche.

Erstmals stattet Porsche das Modell zudem serienmäßig mit einer Hinterachslenkung in Verbindung mit einer direkteren Lenkübersetzung an der Vorderachse aus. Die Abstimmung der Hinterachslenkung wurde eigens für den 911 Carrera T entwickelt und auch das (ebenfalls serienmäßige) adaptive Sportfahrwerk mit 10 Millimeter Tieferlegung bekommt eine modellspezifische, sportliche Abstimmung.