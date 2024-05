Der 911 Carrera GTS - das ist also der erste 911er , der mit einem Hybridantrieb ausgerüstet wird. Grundsätzlich ist es ein Facelift bzw. eine Überarbeitung für die aktuelle Baureihe. Und die bringt als Besonderheit nun also auch den Hybrid.

Dazu kommt eine in das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK) integrierte, permanenterregte Synchronmaschine. Sie unterstützt den Boxermotor bereits ab Leerlaufdrehzahl mit einem Antriebsmoment von bis zu 150 Nm und stellt eine Leistung von bis zu 40 kW zur Verfügung. Beide Elektromotoren koppelt Porsche an eine leichte und kompakte Hochvoltbatterie. Sie entspricht in Größe und Gewicht etwa einer konventionellen 12 Volt-Starterbatterie, speichert aber bis zu 1,9 kWh Energie (brutto) und arbeitet mit einer Spannung von 400 Volt.

Ohne elektrische Unterstützung leistet der Boxermotor 485 PS, die Systemleistung beträgt 398 kW/541 PS. Der Gewichtszuwachs im Vergleich zum Vorgänger durch das Mehr an Technik liegt bei 50 Kilogramm. Das 911 Carrera GTS Coupé beschleunigt in 3,0 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 312 km/h.

Porsche hat an der Optik des 911 gearbeitet, vor allem um die Aerodynamik zu verbessern. So gibts nun neue, modellspezifische Bugverkleidungen. Bei den GTS-Modellen verfügt das Bugteil über fünf von außen sichtbare, vertikal angeordnete, aktive Kühlluftklappen und eine weitere nicht sichtbare Klappe pro Seite. Als Ergänzung werden (erstmals im 911) adaptive Frontdiffusoren in der Unterbodenverkleidung, die gemeinsam mit den Kühlluftklappen gesteuert werden, eingesetzt. Diese Elemente lenken den Luftstrom bedarfsgerecht: Bei geringer Leistungsanforderung optimieren geschlossene Klappen die Aerodynamik. Bei hoher Leistungsanforderung, etwa auf der Rundstrecke, lenken die Klappen große Luftmengen zu den Kühlern.