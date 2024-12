Das amerikanische Auktionshaus Mecum versteigert 18. Jänner einen besonderen Porsche-Rennwagen. Den ersten 910 mit der Chassis-Nummer 001.

Nicht nur, dass der Wagen der erste seiner Art war. Es wurde auch von prominenten Rennfahrern gelenkt. Unter anderem von Niki Lauda.

1969 war der neue Österreichring fertig und am 10. August wurde er mit einem 1000-Kilometer-Rennen eingeweiht. Am Start der junge Niki Lauda, der für das Bosch Racing Team fuhr und sich das Cockpit im 910 dem seinem österreichischen Rennfahrer-Kollegen Otto Stuppacher teilte. Am Ende gab es einen neunten Platz in der entsprechenden Klasse und einen 21. Gesamtrang.

Der 910 war eine Weiterentwicklung des erfolgreichen 906. Vom sogenannten "Kurzheck" 910 wurden nur 12 Exemplare gebaut. Angetrieben wurde der 910 von einem Sechszylinder-Boxermotor. Eigentlich war der Rennwagen für Bergrennen gedacht und Hans Hermann fuhr den 910-001 bei seinem ersten Einsatz bei einem Bergrennen in der Schweiz im Jahr 1966.