Planai Classic 2025: Start der Oldtimer-Saison im Schnee

Es ist die bereits 28. Auflage der Planai-Classic, die am 9. Jänner gestartet wird. Auf dem Programm stehen wie immer edle Oldtimer, anspruchsvolle Sonderprüfungen auf herausfordernden Etappen über Berg und Tal sowie eine großartige Stimmung mit tollem Rahmenprogramm rund um die verschneite Planai.

Für die Teilnehmer gibt es eine Neuerung: Die Baujahrgrenze wird nach hinten verschoben, und zwar auf den Jahrgang 1976.

58 Fahrzeuge sind am Start. Das Älteste ist ein Austin Seven Ulster Special, Baujahr 1932. Zu fahren sind 330 Kilometer, 36 Sonderprüfungen, davon vier auf gesperrten, winterlichen Bergstraßen und drei auf Golfplätzen. Erstmals im Winter mit dabei sind Margarita und Magdalena Voglar (Alfa Romeo Giulia TI), das Siegerteam der letztjährigen Ennstal Classic. Neben Motorsportlegende Hans Joachim “Striezel” Stuck (Porsche 912) sind natürlich auch die Planai-Classic Titelverteidiger Hansi Mlcoch und Martin Laaha (Volvo 121) am Start.

“Die Planai-Classic ist für uns eine wichtige Traditionsveranstaltung und hat für die gesamte Region auch eine hohe touristische Bedeutung”, betont Mathias Schattleitner, Geschäftsführer im TVB Schladming-Dachstein. “Die attraktiven Etappen und zahlreichen Hotspots liefern alljährlich großartige Winterbilder, insbesondere die spektakulären Panoramafahrten stoßen auf großes Interesse von Medien aus ganz Europa. Dazu kommen zahlreiche Postings und Likes auf den diversen Social-Media-Plattformen.” So gehen beispielsweise allein die Aufnahmen des jungen deutschen Oldtimer-Influencers und Planai-Classic-Teilnehmers Jonas Lach an mehr als 235.000 Follower auf Instagram. Der gesamte Werbewert der Rallye liegt bei rund 1,5 Mio. Euro.

Die Planai-Classic startet am 9. Jänner um 16.00 am Hauptplatz in Schladming mit dem Dachstein Prolog.

Info: Planai-Classic