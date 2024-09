Ein erstes Projekt gibt es bereits. Zusammen mit dem Hypercar-Hersteller Pagani Automobili hat Bosch bereits eine speziell auf Pirelli-Reifen abgestimmte ESP-Applikation entwickelt - und zwar für den extremen Utopia Roadster von Pagani.

"Cyber Tyre" nennt Pirelli diese Technologie. Beim Pagani Utopia Roadster überträgt das System wichtige Reifeninformationen an das ESP-Steuergerät. Dies ermöglicht eine optimale Nutzung der individuellen Eigenschaften und Leistungen der Reifen und sorgt für höchste Sicherheit und maßgeschneiderte Fahrbedingungen.

Cyber Tyre von Pirelli ist das weltweit erste System, das auf Reifen mit integrierten Sensoren basiert, die Daten sammeln und an ein Fahrzeug übertragen, um sie in Echtzeit zu verarbeiten. Nun wollen Bosch und Pirelli diese Technologie weiterentwickeln. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung neuer softwarebasierter Lösungen und Fahrfunktionen durch in Reifen integrierte Sensoren, auch In-Tyre-Reifensensoren genannt.