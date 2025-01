Da gibt es zum Beispiel den Z Lealia, der von Studenten gemacht wurde, die in ihrem vierten Jahr sind und im Auto Maintenance and Customization Department arbeiten. Sechs Monate haben sie an dem Auto gearbeitet. Kenner der Marke sehen, dass hier ein Z (wie er aktuell in einigen Märkten angeboten wird, aber nicht in Europa) zum Kombi gemacht wurde. Der Name Lealia setzt sich zusammen aus Lead und Familia. Gedacht wäre der Nissan für Familienväter, die gerne ein sportliches Auto fahren, aber gleichzeitig ihre Familie mitnehmen möchten, heißt es von den Machern. Um das Heck entsprechend geräumig zu gestalten, hat man hierfür die Heckpartie eines Leaf angeschweißt.