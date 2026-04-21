Nissan hat im Rahmen der Präsentation der neuen langfristigen Unternehmensstrategie „Mobility Intelligence for Everyday Life“ auch einen Ausblick auf die nächsten kommenden Modelle gegeben. Was wird die neue Unternehmensstrategie bringen? Nissan will Technologien der nächsten Generation integrieren und auf ein gestrafftes Produktportfolio und ein klar strukturiertes Produktionsmodell auf Basis klar definierter Baureihen setzen, heißt es aus Japan. Dabei wird künstliche Intelligenz eine entscheidende Rolle spielen. AI-Defined Vehicles, also KI-definierte Fahrzeuge, sollen so in Zukunft entstehen. Künstliche Intelligenz wird dabei in Fahrzeugsteuerungs- und Sicherheitssysteme integriert und das Ziel lautet, die Nissan AI Drive Technologie langfristig in neunzig Prozent aller künftigen Modelle einzusetzen.

Was die Straffung des Produktportfolios betrifft, so wird Nissan sein globales Modellangebot von 56 auf 45 Modelle straffen und weniger profitable Modelle aus dem Programm nehmen. Gleichzeitig erweitert man bei Nissan aber die Antriebsoptionen für jedes Modell. Die Nissan-Modelle werden künftig in vier Kategorien eingeteilt. Heartbeat betrifft Modelle, die die Identität, den emotionalen Wert und die Innovationskraft von Nissan verkörpern, also für einen emotionalen Ansatz sorgen. Core sind einfach gesagt die Volumenmodelle, Growth umfasst Modelle, die auf Expansion in Märkten mit zunehmender Nachfrage ausgerichtet sind, und Partner-Modelle entstehen durch gezielte Kooperationen (z.B. mit Renault). Neuer Juke Zu den Core-Modellen gehört bei Nissan der Juke. 1,5 Millionen Fahrzeuge hat Nissan vom Juke seit 2010 verkauft. Und der wird künftig auch als rein elektrische Version zu haben sein. Technisch verrät man noch nicht viel – nur, dass der Juke auf der CMF-EV-Plattform basiert. Dieselbe technische Basis nutzt bei Nissan z.B. der Ariya. Auffällig ist beim Juke der dritten Generation das extrem kantig gehaltene Design, das schon bei den Scheinwerfern beginnt und sich über das gesamte Fahrzeug zieht.

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Produziert wird der Elektro-Juke im Nissan-Werk in Großbritannien. Wird es den Juke nur mehr elektrisch geben? Nicht nur. Nissan erklärt, dass der Juke Hybrid weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Modellpalette bleiben wird und sicherstellen soll, dass Kunden Zugang zu Technologien haben, die zu ihren aktuellen Bedürfnissen passen. Marktstart ist Anfang 2027. Neuer X-Trail Mit Hybridantrieb wird der neue X-Trail fahren. Das SUV bekommt das bekannte e-Power-System von Nissan, bei dem der Verbrenner nur an Bord ist, um Strom für den Elektroantrieb zu erzeugen. Wann der X-Trail in Europa zu haben sein wird, ist noch nicht bekannt (zumal Nissan den X-Trail erst kürzlich überarbeitet hat). Bei den Antrieben arbeitet Nissan aber auch an einem neuen Hybridantrieb für Fahrzeuge mit Rahmenbauweise. Gedacht ist es für die Kunden, die eine hohe Motorleistung und große Reichweiten benötigen.

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Was bei Nissan noch in Arbeit ist, ist ein kompaktes Elektroauto, das unter dem Namen Wave voraussichtlich gegen Ende des Jahres kommen wird. Man kann davon ausgehen, dass es sich die technische Basis mit dem gerade vorgestellten Twingo von Renault teilen wird.