Zigarettenstummel aus dem Fenster? Diese Strafe droht in Wien

Wer eine Zigarette aus dem Autofenster schnippt oder anderen Müll auf bzw. neben die Fahrbahn wirft, handelt nicht nur rücksichtslos, sondern setzt sich erheblichen rechtlichen Risiken aus. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) sieht für die Verschmutzung der Fahrbahn eine Strafe von bis zu 72 Euro vor. ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer betont: "Generell ist es eine Unsitte, Abfall einfach aus dem Fenster zu werfen. Was viele aber zu vergessen scheinen: Neben den relativ bescheidenen Polizeistrafen kann es zu hohen Schadenersatzforderungen kommen, wenn wirklich etwas passiert."

Als Beispiele nennt der ÖAMTC-Experte Brände, die durch glimmende Zigarettenreste verursacht werden, aber auch Verkehrsunfälle, die Folge eines solchen Verhaltens sein können. "Kommen gar Personen zu Schaden, drohen strafrechtliche Konsequenzen", warnt Hoffer.

Verwaltungsstrafe von bis zu 1.000 Euro

Nicht nur die StVO greift hier: Wer z. B. in Wien Abfall auf öffentlichem Grund wegwirft, verstößt zusätzlich gegen das Wiener Reinhaltegesetz. Der ÖAMTC-Jurist erläutert: "Dieses Gesetz sieht in der Bundeshauptstadt eine Verwaltungsstrafe von bis zu 1.000 Euro vor. Damit übersteigt eine mögliche Strafe nach Landesrecht die StVO-Sanktionen um ein Vielfaches." Ähnliche Vorschriften können auch in anderen Bundesländern greifen. Wer Müll aus dem Autofenster wirft, riskiert also deutlich mehr, als man im ersten Moment annehmen könnte.