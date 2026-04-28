Rekord bei E-Autos: Welches Land den Rest der Welt abhängt

Der weltweite Bestand an Autos mit Elektroantrieb ist 2025 so schnell gestiegen wie noch nie. Ende 2025 befanden sich mehr als 74 Millionen reine Stromer, Plug-in-Hybride und Autos mit Range-Extender auf den Straßen, wie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) ermittelt hat. Das sind 19 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Den bisherigen Rekordanstieg hatte es im Jahr 2023 mit einem Plus von 14 Millionen gegeben.

China und Europa vor den USA

Den mit Abstand größten Bestand gibt es in China mit rund 44 Mio. Autos mit Elektroantrieb. Damit fahren 6 von 10 Pkw dieser Kategorie in einem einzigen Land. Der Abstand zur Nummer 2 ist gewaltig. In den USA gibt es 7 Mio. Autos mit den genannten Antriebsarten. Deutschland liegt mit 3,2 Millionen auf Rang 3 vor dem Vereinigten Königreich mit 2,8 Millionen und Frankreich mit 2,5 Millionen.

Zusammengenommen liegt Europa aber weit vor den USA. Alleine die 14 vom ZSW einzeln ausgewiesenen größeren europäischen Länder kommen auf mehr als 16 Millionen Autos mit elektrischem Antrieb.