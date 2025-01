Sieger BEST PERFORMANCE AND LUXURY CAR: PORSCHE PANAMERA

Mit der Luxuslimousine Porsche Panamera zeigt, was Autotechnik heute kann: als Verbrenner oder Hybrid, mit außergewöhnlicher Kraft und mindestens 350 PS - in der Vollversion bis zu 800 PS - bleibt Porsche in dieser Kategorie unschlagbar. Das neue Fahrwerk, die technischen Features, die Luxusmaterialien sind unerreicht.